По словам Министра обороны Украины Алексея Рзникова, Украина получила большую военную помощь от партнеров. Но враг накопил свои силы на границе с Украиной уже сейчас, а нам для логистики и обучения нужно несколько недель.

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Несколько тяжелых недель

Резников призвал украинцев готовиться к тяжелым неделям. Помощь Украине будет только расти, а бой с врагом будет очень жестоким.

Враг уже осознает свое стратегическое поражение, но все равно будет пытаться причинить нам наибольшую боль. К сожалению, к победе мы еще будем терять наших воинов. Еще будут разрушения и болезненные жертвы,

– сообщил он.

Вместе с тем он полагается на невероятное единство украинцев, благодаря которому мы можем вместе пройти любые испытания.

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