Позиція ООН є чіткою – російське вторгнення в Україну є порушенням її територіальної цілісності та статуту Організації. Про це Гутерреш заявив під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє 24 канал.

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Світ бачить незламність українців

Генсек ООН зауважив, що він прибув в Україну для того, щоб сфокусуватися на опціях, які може використати Організація для посилення підтримки українських громадян, порятунку життів, мінімізації страждань та пошуку шляху до миру.

Я хочу, щоб українці знали – світ бачить вас, чує вас і знає про вашу стійкість та незламність. Я також знаю, що слів про солідарність недостатньо. Я тут для того, щоб зосередитись на потребах безпосередньо на місцях та масштабуваннях діяльності,

– додав Гутерреш.

Він пояснив, що Рада безпеки ООН не змогла зробити все, що було в її силах, для попередження і завершення цієї війни. Це стало причиною масової фрустрації, розчарування та гніву. Однак, за словами Гутерреша, кожен представник та представниця ООН щодня працюють для українців, пліч-о-пліч з багатьма українськими організаціями.

Обстріл Києва під час візиту генсека ООН: коротко

Дивіться спільний брифінг Гутерреша та Зеленського:

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