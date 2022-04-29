Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш віддвідав Україну. Він розповів про допомогу організації для українців та оголосив про подальші кроки, передає 24 канал.

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Готівкові виплати для українців

Як повідомив Гутерреш на спільному брифінгу із Зеленським, ООН готова на унікальний для себе крок – виплати готівкової допомоги.

Ми готові надавати готівкові виплати. До кінця травня хочемо покрити 1,3 мільйона осіб, до серпня – 2 мільйона осіб. Це відбудеться в координації з українським урядом,

– заявив Гутерреш.

Нетиповість ситупації полягає в тому, що ООН надає готівкову допомогу лише там, де уряд цього не може зробити, в той час як українский уряд продовжує свою діяльність. Саме тому Гутерреш підкреслив, що ООН має на меті допомогти нашому уряду, а не замінити його.

Візит генсека ООН в Україну

Перед Україною Гутерреш відвідав Москву, де зустрівся з Путіним. У Кєві генсек ООН мусив бігтив укриття – росіяни вирішили завдати ракетного удару по нашій столиці. Також Гутерреш на власні очі побачив наслідки звірств росіян на Київщині і наголосив на необхіжності рятувати мешканців Маріуполя.

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