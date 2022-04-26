Як минула зустріч політиків

Гутерреш прибув у Москву, щоб обговорити з Путіним ситуацію в Україні. Політик запропонував створити контактну групу в форматі ООН – Росія – Україна, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Ця група мала б займатися організацією гуманітарних коридорів. Зокрема, з Маріуполя та заводу "Азовсталь". Генсек ООН наголосив, що люди повинні мати можливість вибратися з блокадного міста та самостійно вирішити, в яку країну хочуть евакуюватися – Україну чи Росію.

Генсек наголосив Путіну, що ООН готова спрямувати всі свої зусилля для порятунку людей в Маріуполі. Однак очільник Кремля, як завжди вдав, що живе у паралельному всесвіті та розповів про ситуацію в Україні, як він бачить її своїй хворій уяві.

Пропагандистські заяви від Путіна

"Ситуація в Маріуполі складна. Можливо, навіть трагічна. Але вона насправді проста – там нема бойових дій". Це повна брехня, адже лише за 25 квітня росіяни завдали по "Азовсталі" 35 авіаударів. Бійці полку "Азов" чинять окупантам опір. Серед наших захисників є багато поранених, які потребують термінової евакуації та госпіталізації.

"Ми чуємо від української влади, що на "Азовсталі" є цивільні. Але тоді українські військові мають їх випустити, інакше вони діють як терористи, як ІДІЛ в Сирії. Українські військові утримують цивільних в "Азовсталі" як живий щит. Росія контактує з тими, хто сидить в підвалах "Азовсталі". Ще одна брехня, адже через постійні обстріли мирні люди не можуть вийти з укриття, тому вони вже понад 2 місяці перебувають у підвалах. Допомагають їм лише українські військові.

"З Маріуполя вийшло за нашого сприяння 130 – 140 тисяч людей, вони можуть їхати куди завгодно – в Україну чи будь-яку іншу країну. Ми їх не тримаємо, надаємо допомогу та підтримку". Насправді окупанти обманюють людей й замість евакуації в Україну вивозять у Росію. Крім того, вони розлучають батьків з дітьми. Вибратися з Росії не так просто, адже там українців змушують обрати певні статуси, які передбачають вилучення паспортів.

Тому, схоже, що про створення контактної групи політикам так і не вдалося домовитися.

До теми дивіться відео про результати розмови Путіна з Ердоганом: