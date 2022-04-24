Люди на "Азовсталі" півтора місяця не бачили сонячного світла

Від російських обстрілів на "Азовсталі" ховаються сотні жінок та дітей, серед яких багато немовлят. Цивільні практично залишилися без засобів для існування.

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На відео, яке опублікували азовці, солдат роздає людям військові пайки. Цивільні фактично стали заручниками на "Азовсталі", адже бояться вийти на вулицю через постійні обстріли росіян.

Люди говорять, що півтора місяця не бачили сонячного світла. Вони розповідають, що діти в укритті постійно плачуть. Також для немовлят немає памперсів, через що їм доводиться шити імпровізовані пелюшки з пластикових пакетів.

Як живуть цивільні у підвалах "Азовсталі" – відео



Цивільні перебувають у постійній темряві та ночують посеред сирих стін, які вкриті пліснявою. Через вологість випрані речі не сохнуть, а людям доводиться дихати забрудненим повітрям.

Заручники "Азовсталі" заявляють, що хочуть безпечно вийти та вижити. Вони не розуміють, чому немає допомоги та скільки їм ще бути в полоні. Також вони вимагають зупинити військову агресію Росії проти України.

Ми хочемо жити, ми хочемо жити у своєму місті, у своєму місті. Ми хочемо жити нормально та спокійно. Нам набридли бомбардування та авіаудари по нашій землі,

– сказала одна з жінок на "Азовсталі".

Яка ситуація у Маріуполі

Маріуполь, який окупанти знищили майже вщент, перебуває у блокаді російських військових майже два місяці. За попередніми даними, у місті загинуло близько 22 тисяч людей.

Українські військові разом із цивільними, яким вдалося вижити, перебувають на металургійному комбінаті "Азовсталь. Росіяни безперервно обстрілюють його.

Президент Росії Володимир Путін віддав наказ не штурмувати "Азовсталь", однак росіяни продовжують бомбардувати комбінат.

Українська сторона вимагає в Росії надати гуманітарні коридори, щоб вивезти мирних людей. Проте окупанти обстрілами постійно зривають евакуацію.

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