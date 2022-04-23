Бійці "Азову" принесли дітлахам, які вимушені сидіти у підвалах підприємства понад місяць, щось смачненьке. Наші військові також поспілкувалися як з малечею, так і з їхніми матерями.

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Діти не бачили сонця майже два місяці

Одна з матерів розповідає, що перебуває у підвалі "Азовсталі" з 2 березня. На підприємстві працює її чоловік. Тож вона взяла маленьку донечку з собою, щоб вберегти її життя від російських загарбників.

Дуже хочемо додому. А дому, судячи зі всього, немає,

– каже вона.

Також вона додала, що має надію на гуманітарний коридор, адже запаси їжі вже закінчуються.

Інша жінка розповідає, що провела у підвалах заводу понад 50 днів. Вона теж родичка одного зі співробітників підприємства.

Тут, нам здалося, було найбезпечніше на той момент, коли ми сюди потрапили. Був обстріл, і наші будинки були вже непридатні до життя. Тому ми вирішили переміститися сюди. І з 25 лютого ми тут (на підприємстві "Азовсталь" – 24 канал) постійно,

– додала вона.

Дивіться, як бійці "Азову" підтримують цивільних на "Азовсталі":

Жінка зі слізьми на очах просить забезпечити можливість виїхати на мирну територію України. Вона підкреслює, що у пастці перебувають не лише жінки, а й діти. Причому, деякі з них – зовсім немовлята.

Самі ж діти розповідають, що уже понад місяць не бачили сонця, не бачили неба. І вони мріють про те, щоб безпечно вибратися з комбінату.

Українська сторона робить усе можливе для того, щоб евакуювати людей з "Азовсталі". Водночас усі чудово розуміють, що окупанти постійно зривають гуманітарні коридори та обстрілюють колони. Тож наразі гарантувати безпеку тим, хто перебуває зараз у підвалах підприємства, не можуть.

Ба більше, самі ж російські пропагандисти не втомлюються наголошувати, що мирних мешканців там немає. Мовляв, там лише база українських військових та й усе. Пологовий будинок, нагадаємо, теж називали базою наших бійців. Після чого його обстріляли.

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