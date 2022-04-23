Про це сказав під час телемарафону радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. В ефірі він зазначив, що відкриття гуманітарних коридорів – надзвичайно непередбачувана річ, передає 24 канал.

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Щось може піти не так, але надія є

Вадим Денисенко підкреслив, що щоразу всі сподіваються на те, що гуманітарний коридор таки запрацює. Особливо це стосується маріупольського, адже там в облозі досі тисячі мирних мешканців. Але, додав він, ситуація вкрай непередбачувана. Усе може піти як за планом, коли евакуація вдається, так і не за планом, коли люди продовжують залишатися в гарячих точках.

Тому зараз ми сподіваємося, що з 11:00 відкриється цей гуманітарний коридор (з Маріуполя – 24 канал). Буду сподіватися, що не зірветься,

– підкреслив Денисенко.

Зазначимо, що напередодні Маріупольська міська рада повідомила про евакуацію мирного населення. Вона запланована на 11:00. Мешканцям, які хочуть виїхати з міста, необхідно бути у цей час на бульварі Шевченка, на кільці біля ТРЦ "Порт-Сіті".

Перед тим висловила надію на те, що гуманітарний коридор з Маріуполя таки відкриють, міністерка Ірина Верещук. Містян попрохали слідкувати за оновленнями та вибиратися, якщо у них є така можливість.

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