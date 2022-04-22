Про це розповіла речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко в ефірі 24 каналу.

До теми Росіяни від ранку гатять "Градами" по "Азовсталі", попри оголошений зелений коридор

За її словами, ситуація в Маріуполі не покращується, там виникла гуманітарна катастрофа.

На жаль, гуманітарні коридори тією мірою, на яку розраховували, не працюють. Хоча попередні домовленості з російською стороною були про те, що з Маріуполя вийде 90 автобусів з людьми. Але вдалося вивезти всього 79 маріупольців,

– наголосила Ігнатченко.

Вона додала, що це перша успішна операція, коли люди з самого Маріуполя дісталися до Запоріжжя.

"До цього була лише хаотична ситуація, коли люди власними авто чи пішки діставалися до Бердянська, звідки їх забирали автобуси до Запоріжжя. Загалом з Маріуполя вже вдалося вивезти близько 100 тисяч людей", – переконує речниця.

Тетяна Ігнатченко заявила, що спроби врятувати людей будуть продовжуватися і надалі. “Якщо є хоч невеликий шанс витягнути звідти людей, то ми його використовуємо”, – підсумувала вона.

До слова, наразі відомо, що на заводі "Азовсталь" у Маріуполі перебувають наші військові та майже 1000 мирних мешканців. Останніх, за словами міністерки Ірини Верещук, у жодному разі не можна евакуйовувати "коридорами", які надає Росія.

Відео до теми – евакуйовані маріупольці розповіли про пекло, яке пережили через Росію