Об этом рассказала пресс-секретарь Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко в эфире 24 канала.

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По ее словам ситуация в Мариуполе не улучшается, там возникла гуманитарная катастрофа.

К сожалению, гуманитарные коридоры в той мере, на которую рассчитывали, не работают. Хотя предварительные договоренности с российской стороной были о том, что из Мариуполя выйдет 90 автобусов с людьми. Но удалось вывезти всего 79 мариупольцев,

– подчеркнула Игнатченко.

Она добавила, что это первая успешная операция, когда люди из самого Мариуполя добрались до Запорожья.

"До этого была лишь хаотическая ситуация, когда люди собственными авто или пешком добирались в Бердянск, откуда их забирали автобусы в Запорожье. В общей сложности из Мариуполя уже удалось вывезти около 100 тысяч человек", – утверждает пресс-секретарь.

Татьяна Игнатченко заявила, что попытки спасти людей будут продолжаться и дальше. "Если есть хоть небольшой шанс вытащить оттуда людей, то мы его используем", – подытожила она.

К слову, известно, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся наши военные и почти 1000 мирных жителей. Последних, по словам министра Ирины Верещук, ни в коем случае нельзя эвакуировать "коридорами", которые предоставляет Россия.

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