Наразі відомо, що на заводі "Азовсталь" у Маріуполі перебувають наші військові та майже 1000 мирних мешканців. Останніх, пояснила Верещук, у жодному разі не можна евакуйовувати "коридорами", які надає Росія.

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Росіяни відмовляються відкривати коридори для цивільних

Ірина Верещук підкреслила, що коридори бувають різними: для здачі в полон і для евакуації мирного населення. Першими, ясна річ, наші військові користуватися не хочуть. Натомість другі російська сторона з "Азовсталі" відкривати не хоче. При тому, що всім відомо, що у сховищах заводу зараз знайшли прихисток майже 1000 жінок, дітей і людей поважного віку.

Вона наголосила, що росіяни цинічно вдають, що не розуміють різниці між першим і другим коридором. Хоча насправді окупанти все прекрасно знають. Але саме таким чином вони прагнуть додатково тиснути на українських військових.

Лише деякі офіційні російські спікери не соромляться озвучувати брехню, що нібито гуманітарний коридор надано, але наші цивільні чомусь не хочуть ним скористатися,

– додала вона.

Для України, наголошує Ірина Верещук, важливо, щоб міжнародні ЗМІ відрізняли правду від брехні. Зараз російські військові побоюються брати штурмом "Азовсталь". Водночас вони не випускають із заводу мирне населення, щоб створити додатковий тиск на наших військових.

Ірина Верещук вкотре звернулася до світових лідерів і спільноти. Вона просить їх усіх докласти максимум зусиль, щоб гуманітарний коридор для жінок, дітей і людей поважного віку з "Азовсталі" таки відкрили.

Нагадаємо, що 22 квітня в Україні не відкрили жодного гуманітарного коридору. Це пов'язано з тим, що жоден зі шляхів евакуації мирного населення не можна назвати безпечним.

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