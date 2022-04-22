Також він бажає розмістити російських окупантів в інших місцях на Сході України. Втім, за даними британської розвідки, штурм "Азовсталі" спричинить серйозні втрати серед російської армії.

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Дані британської розвідки

Так, днями Путін наказав Шойгу скасувати штурм заводу Азовсталь. Воєнні експерти вважають, що це через міжнародний тиск та через те, що Путін планує надалі використовувати цей завод. Але британські розвідні сили мають значно простіше пояснення. Тим паче, що росіяни продовжують бомбардувати "Азовсталь".

Повний наземний напад Росії на станцію, ймовірно, призведе до значних втрат росіян, що ще більше знизить їх загальну боєздатність,

– повідомили у британській розвідці.

Що відомо про ситуацію в Маріуполі та на "Азовсталі"

21 квітня Шойгу відзвітував Путіну, що Росія "звільнила", тобто захопила Маріуполь. Володимир Зеленський спростував це твердження. Хоч росіяни справді окупували більшу частину міста, ще залишились території, які захищають українські війська.

У соцмережах головний тіктокер Росії Рамзан Кадиров вихвалявся, що його бойовики "взяли Маріуполь". Радник мера міста Петро Андрющенко спростував ці заяви та показав відео незайнятої "Азовсталі" й прилеглих до неї територій. Він оприлюднив відео, яке засвідчило, що досі тривають бої навіть поза межами заводу.

Загалом у блокаді в Маріуполі залишаються близько 120 тисяч мирних людей . На "Азовсталі", який постійно обстрілюють росіяни, залишаються декілька тисяч цивільних людей та військові. Українська сторона та міжнародні партнери намагаються домовитись з Росією про відкриття зелених коридорів, але вони постійно зриваються через те, що ворог не припиняє вогонь.

. На "Азовсталі", який постійно обстрілюють росіяни, залишаються декілька тисяч цивільних людей та військові. Українська сторона та міжнародні партнери намагаються домовитись з Росією про відкриття зелених коридорів, але вони постійно зриваються через те, що ворог не припиняє вогонь. Президент України наголошував, що Україна готова до будь-яких форматів обміну людей з Маріуполя. Росії пропонували обміняти мирних жителів міста та військових на російських полонених солдатів, віддати кума Путіна Медведчука, але марно. Михайло Подоляк та Давид Арахамія заявили, що готові особисто приїхати в Маріуполь на переговори щодо евакуації українських воїнів.

Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар також сказав, що полк "Азов" готовий евакуюватися з заводу за підтримки третьої сторони, щоб забрати вбитих та поранених. Але він підкреслив, що українські військові відмовляються здаватись у полон і можуть евакуюватися лише зі своєю стрілецькою зброєю. І інакшому випадку вони готові відстоювати своє життя до останнього патрону.

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