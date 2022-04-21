Загалом у Маріуполі залишаються заблокованими близько 120 тисяч мирних людей. Робота над гуманітарними коридорами триває постійно, повідомляє 24 канал.

Зауважте Байден закликав Росію забезпечити евакуацію з Маріуполя та з комбінату "Азовсталь"

Зеленський заявив, що росіяни блокують цей процес. Була пропозиція обміну хоча б поранених на поранених. Росія отримала сигнали. Але наразі ситуація не змінилася.

Українська влада перебуває на зв'язку з захисниками Маріуполя. Також Зеленський прокоментував доповідь Сергія Шойгу про "повне захоплення Маріуполя".

Мені невідомо, що повідомив росіянам міністр оборони Росії. Я знаю, що більшість Маріуполя вони давно захопили. Ми знаємо це. Є частина нашого міста, де перебувають наші військові. Вони залишилися там. І поки що залишаються,

– наголосив Зеленський.

Яка ситуація у Маріуполі станом на 21 квітня

Шойгу повідомив Володимиру Путіну, що росіяни начебто "взяли" Маріуполь. Окрім того, російські загарбники не штурмуватимуть "Азовсталь" нібито, аби не спричиняти біди та не зазнавати втрат.

Насправді ж Росія вже зрозуміла, що не зможе захопити "Азовсталь". Відповідну заяву зробив Олексій Арестович. Він наголосив: українські захисники продовжують героїчно утримувати територію комбінату.

Ба більше, попри складну ситуацію, українські герої далі борються з росіянами. Зокрема, упродовж 2 діб знищили 3 танки, 2 БМП і БТР ворога.

Брифінг Зеленського, Педро Санчеса та Метте Фредріксен