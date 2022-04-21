Він зауважив, що це в таких обставинах зробив би будь-який президент. Про це глава американської держави заявив під час брифінгу 21 квітня, повідомляє 24 канал.

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Також на запитання журналіста про те, чи Путін дійсно взяв під контроль Маріуполь, Байден сказав, що це ще незрозуміло. За його словами, наразі немає ніяких фактів про те, що Росії вдалося повністю захопити місто.

Передусім ще незрозуміло, чи справді він (Путін – 24 канал) контролює Маріуполь. Ми знаємо про Маріуполь ось що – він повинен відкрити гуманітарні коридори, щоб люди могли покинути місто й евакуюватися. Будь-яка держава зробила б це в таких обставинах. Також немає ніяких фактів які говорять про те, що Маріуполь повністю впав,​

– заявив Джозеф Байден.

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