Он отметил, что это в таких обстоятельствах сделал бы президент. Об этом глава американского государства заявил во время брифинга 21 апреля, сообщает 24 канал.

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Также на вопрос журналиста о том, действительно ли Путин взял под контроль Мариуполь, Байден сказал, что это еще непонятно. По его словам, пока нет никаких фактов о том, что России удалось полностью захватить город.

Прежде еще непонятно, действительно ли он (Путин – 24 канал) контролирует Мариуполь. Мы знаем о Мариуполе вот что – он должен открыть гуманитарные коридоры, чтобы люди могли покинуть город и эвакуироваться. Любое государство сделало бы это в таких обстоятельствах. Также нет никаких фактов говорящих о том, что Мариуполь полностью упал.

– заявил Джозеф Байден.

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