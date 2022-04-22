Російські загарбники роблять усе можливе для того, щоб українці не могли евакуюватися з гарячих точок. Постійне порушення тиші та обстріл гуманітарних колон зробили неможливою евакуацію мирного населення 22 квітня.

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Звертаюся до всіх, хто чекає на евакуацію: потерпіть, будь ласка, тримайтеся!,

– попросила Верещук.

Зазначимо, що вчора, 21 квітня, окупанти зірвали евакуацію населення Дніпропетровської області. Також вони викрали голову Нововоронцовської ОТГ Володимира Марчука.

Також на Херсонщині вони не випустили 10 автобусів з людьми. Ними евакуйовували населення з селища міського типу Високопілля, а також сіл Нововознесенське та Миролюбівка.

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