Онуфрій запропонував силам єпископату, духовенства, чернецтва і вірян Української Православної Церкви організувати молитовну ходу від міста Оріхів Запорізької області до заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

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Таким чином Онуфрій хоче допомогти доставити людям необхідну допомогу та вивести мирних жителів з міста. Також предстоятель УПЦ МП закликав забезпечити режим припинення вогню і надати гуманітарний коридор для мирних жителів, поранених військових та вивезення тіл загиблих.

Ми звертаємося до всіх, від кого це залежить, і просимо в період зі Страсної П’ятниці (22 квітня 2022 року) до Світлого Христового Воскресіння (24 квітня 2022 року) на території міста Маріуполь та його околицях забезпечити режим припинення вогню і надати гуманітарний коридор для проходження зазначеної молитовної ходи,

– сказав Митрополит Онуфрій.

Маріупольцям справді потрібна допомога. Але зауважимо, що Онуфрій вкотре уникає слова Росія у своїх зверненнях. За майже 2 місяці повномасштабної війни він жодного разу не назвав агресора. Відреагувавши на різанину у Бучі він засудив звірства, але знову ж таки жодного слова не сказав про те, що їх спричинила російська армія.

Так сталося і цього разу – єдиний, хто не хоче відкривати гуманітарний коридор в Маріуполі у бік України, це Володимир Путін. Його армія продовжує обстрілювати мирних мешканців міста. Тож яким чином Путін може почути це звернення, якщо там немає його ім'я?

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