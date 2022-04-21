Онуфрий предложил силам епископата, духовенства, монашества и верующих Украинской Православной Церкви организовать молитвенное шествие от города Орехов Запорожской области до завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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Таким образом, Онуфрий хочет помочь доставить людям необходимую помощь и вывести мирных жителей из города. Также предстоятель УПЦ МП призвал обеспечить режим прекращения огня и предоставить гуманитарный коридор для мирных жителей, раненых военных и вывоза тел погибших.

Мы обращаемся ко всем, от кого это зависит, и просим в период со Страстной Пятницы (22 апреля 2022 года) в Светлое Христово Воскресение (24 апреля 2022 года) на территории города Мариуполь и его окрестностях обеспечить режим прекращения огня и предоставить гуманитарный коридор для прохождения указанной молитвенной походки,

– сказал Митрополит Онуфрий.

Мариупольцам действительно нужна помощь. Но заметим, что Онуфрий в очередной раз избегает слова России в своих обращениях. За почти два месяца полномасштабной войны он ни разу не назвал агрессора. Отреагировав на резню в Буче он осудил зверства, но опять же ни слова не сказал о том, что их вызвала русская армия.

Так случилось и в этот раз – единственный, кто не хочет открывать гуманитарный коридор в Мариуполе в сторону Украины, это Владимир Путин. Его армия продолжает обстреливать мирных жителей города. Каким образом Путин может услышать это обращение, если там нет его имени?

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