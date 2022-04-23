Відповідну інформацію повідомили у Маріупольській міській раді. Перед цим про ймовірну евакуацію повідомила Ірина Верещук.

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Евакуація з Маріуполя 23 квітня відбудеться

23 квітня (субота) об 11:00 розпочинається евакуація з Маріуполя до Запоріжжя. Збір та посадка людей у ​​транспорт за адресами: жінки, діти та люди похилого віку сідають в автобуси – бульвар Шевченка на кільці біля ТРЦ "Порт-Сіті",

– мовиться у повідомленні.

Міська влада додала, що рушатиме колона о 12 годині дня. Рухатимуться за маршрутом Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Оріхів – Запоріжжя.

Маріупольців, які вже виїхали, закликали зв'язатись з рідними чи знайомими, щоб повідомити їм про можливість безпечно евакуюватись у Запоріжжя.

До речі, вперше люди з Маріуполя змогли виїхати 21 квітня. Зокрема 79 маріупольців автобусами доїхали з Маріуполя до Запоріжжя.

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