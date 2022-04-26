Про це генсек ООН повідомив у ході переговорів із президентом Росі Володимиром Путіним сьогодні, 26 квітня, у Москві.

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Ми твердо віримо, що порушення територіальної цілісності будь-якої країни повністю не відповідає статуту ООН. Ми глибоко стурбовані у зв'язку з тим, що зараз відбувається. Ми вважаємо, що відбулося вторгнення на територію України,

– заявив Гутерріш.

За словами генсека, претензії, які є у країни-агресорки щодо української проблематики та європейської глобальної безпеки, потрібно вирішити, керуючись статутом ООН.

Антонік Гутерріш також сказав, що розуміє невдоволення, яке є в Кремля. Проте на погляд організації, ці невдоволення необхідно вирішувати, ґрунтуючись на різних інструментах, запропонованих статутом ООН.

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