Контактна група

Під час пресконференція він наголосив, на необхідності гуманітарних коридорів, які були б безпечними, ефективними для евакуації цивільних і доставки допомоги, повідомляють російські ЗМІ, передає 24 канал.

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Я запропонував створення контактної групи з гуманітарних питань, яка б об'єднала ООН, Росію та Україну для пошуку можливостей, відкриття безпечних коридорів з місцевим припиненням вогню для гарантій того, щоб ці коридори були ефективними,

– сказав Гутерреш.

Про Маріуполь

Генсек також заявив, що ООН готова спрямувати всі зусилля на порятунок життя людей у ​​Маріуполі.

"Я пропоную координувати роботу ООН, Міжнародного Червоного Хреста, України та Росії для того, щоб гарантувати безпечну евакуацію цивільних, які хочуть виїхати, як на заводі Азовсталь, так і в місті, у будь-якому напрямку, який вони оберуть", – заявив Генсек.

Після зустрічі з Лавровим Гутерреш має зустрітись з Путіним. А 28 квітня він відвідає Україну та проведе перемовини з президентом Володимиром Зеленським і главою МЗС України Дмитром Кулебою в Україні.

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