Контактная группа

Во время пресс-конференции он отметил необходимость гуманитарных коридоров, которые были бы безопасными, эффективными для эвакуации гражданских и доставки помощи, сообщают российские СМИ, передает 24 канал.

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Я предложил создание контактной группы по гуманитарным вопросам, которая объединила бы ООН, Россию и Украину для поиска возможностей, открытия безопасных коридоров с местным прекращением огня для гарантий того, чтобы эти коридоры были эффективными,

– сказал Гутерреш.

О Мариуполе

Генсек также заявил, что ООН готова направить все усилия на спасение жизни людей в Мариуполе.

"Я предлагаю координировать работу ООН, Международного Красного Креста, Украины и России для того, чтобы гарантировать безопасную эвакуацию гражданских, желающих уехать, как на заводе Азовсталь, так и в городе, в любом направлении, которое они выберут", – заявил Генсек.

После встречи с Лавровым Гутерреш должен встретиться с Путиным. 28 апреля он посетит Украину и проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Украине.

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