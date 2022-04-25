Соответствующее заявление Верещук сделала после того, как 25 апреля не удалась попытка гумкоридора из Мариуполя. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказала в эфире канала "Рада" вечером на 61 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Договоренностей нет, – Верещук опровергла существование "коридора" для эвакуации из "Азовстали"

Украина потребует гарантий безопасности гумкоридора из Мариуполя от генсека ООН

Ирина Верещук подтвердила информацию, что гумкоридоров не было, ведь не было гарантий безопасности. Кроме того, Россия могла попытаться вывезти наших людей на свои территории. Именно поэтому Украина потребовала дополнительных гарантий.

Мы требовали и требуем от Антониу Гутерриша, который завтра (говорится о 26 апреля – 24 канал) будет в Москве. И он должен привезти из Москвы в Украину, а 27 апреля он будет в Киеве, результат такой встречи, а именно – открытый коридор из "Азовстали" и из Мариуполя в целом,

– заявила Верещук.

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