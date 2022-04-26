Об этом генсек ООН сообщил в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 26 апреля, в Москве.

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Мы твердо верим, что нарушение территориальной целостности любой страны полностью не соответствует уставу ООН. Мы глубоко озабочены в связи с происходящим сейчас. Мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины,

– заявил Гутерриш.

По словам генсека, претензии, которые есть у страны-агрессора по поводу украинской проблематики и европейской глобальной безопасности, нужно решить, руководствуясь уставом ООН.

Антоник Гутерриш также сказал, что понимает недовольство, которое есть у Кремля. Однако, по мнению организации, эти недовольства необходимо решать, основываясь на различных инструментах, предложенных уставом ООН.

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