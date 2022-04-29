Також генсек ООН зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Гутерреш поділився враженнями після візиту у зруйноване загарбниками місто під час спільного брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Генсек ООН побачив жахи, які принесли в Україну окупанти

Гутерреш зауважив, що Україна наразі перебуває в епіцентрі жахливих страждань і болю.

Я сьогодні відчув це особисто, перебуваючи в околицях Києва. Порожнеча і втрата, масивні руйнування, неприйнятні порушення прав людини та законів ведення війни,
– зазначив генсек ООН.

Він додав, що для того, щоб забезпечити підзвітність, вкрай важливим є проведення роботи Міжнародним кримінальним судом та іншими механізмами ООН.

"Позиція ООН є чіткою, як я заявляв про це в Москві, – російське вторгнення в Україну є порушенням її територіальної цілісності та статуту ООН. Я тут для того, щоб сфокусуватися на опціях, які може використати ООН для посилення підтримки українських громадян, порятунку життів, мінімізації страждань та допомоги пошуку шляху до миру", – заявив Гутерреш.

Генсек ООН підсумував, що він хоче, аби українці знали, що світ чує їх та бачить, а також знає про їхню стійкість та незламність.

Обстріл Києва під час візиту генсека ООН: коротко

  • Російські окупанти під час візиту Гутерреша, ввечері 28 квітня, обстріляли Київ.
  • Ворожа ракета частково зруйнувала 25-поверхівку в Шевченківському районі Києва.
  • Наразі відомо про 10 постраждалих, однак рятувальники поки уточнюють цю інформацію, тобто травмованих може бути ще більше.
  • Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк звернув увагу на цинізм загарбників – ще 26 квітня генсек ООН сидів за довгим столом в Кремлі, а через 2 дні вибухи пролунали у кілометрі від нього.
  • Зеленський заявив, що цей обстріл багато що говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій. Російське керівництво намагається принизити ООН і все, що Організація уособлює. Тому ця ситуація вимагає відповідної потужної реакції.
  • Своєю чергою, Гутерреш заявив, що його шокувало бомбардування Києва під час його візиту.

До теми – спільний брифінг Зеленського та Антоніу Гутерреша