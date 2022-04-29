Також генсек ООН зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Гутерреш поділився враженнями після візиту у зруйноване загарбниками місто під час спільного брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Генсек ООН побачив жахи, які принесли в Україну окупанти

Гутерреш зауважив, що Україна наразі перебуває в епіцентрі жахливих страждань і болю.

Я сьогодні відчув це особисто, перебуваючи в околицях Києва. Порожнеча і втрата, масивні руйнування, неприйнятні порушення прав людини та законів ведення війни,

– зазначив генсек ООН.

Він додав, що для того, щоб забезпечити підзвітність, вкрай важливим є проведення роботи Міжнародним кримінальним судом та іншими механізмами ООН.

"Позиція ООН є чіткою, як я заявляв про це в Москві, – російське вторгнення в Україну є порушенням її територіальної цілісності та статуту ООН. Я тут для того, щоб сфокусуватися на опціях, які може використати ООН для посилення підтримки українських громадян, порятунку життів, мінімізації страждань та допомоги пошуку шляху до миру", – заявив Гутерреш.

Генсек ООН підсумував, що він хоче, аби українці знали, що світ чує їх та бачить, а також знає про їхню стійкість та незламність.

Обстріл Києва під час візиту генсека ООН: коротко

Російські окупанти під час візиту Гутерреша, ввечері 28 квітня, обстріляли Київ.

Ворожа ракета частково зруйнувала 25-поверхівку в Шевченківському районі Києва.

Наразі відомо про 10 постраждалих, однак рятувальники поки уточнюють цю інформацію, тобто травмованих може бути ще більше.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк звернув увагу на цинізм загарбників – ще 26 квітня генсек ООН сидів за довгим столом в Кремлі, а через 2 дні вибухи пролунали у кілометрі від нього.

Зеленський заявив, що цей обстріл багато що говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій. Російське керівництво намагається принизити ООН і все, що Організація уособлює. Тому ця ситуація вимагає відповідної потужної реакції.

Своєю чергою, Гутерреш заявив, що його шокувало бомбардування Києва під час його візиту.

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