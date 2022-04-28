Відповідну інформацію оприлюднив журналіст Бен Браун ввечері 28 квітня. Тобто це трапилось якраз після візиту генсека ООН в Київ.
Зауважте Зеленський закликав Гутерреша допомогти зупинити депортацію українців у Росію
Генсек ООН шокований діями росіян
Генеральний секретар ООН сказав мені, що він шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, коли він перебував в місті для переговорів з президентом Зеленським,
– мовиться у повідомленні.
Також журналіст пригадав, що Україна називає це "жахливим актом варварства" та "листівкою з Москви".
Обстріл Києва під час візиту генсека ООН в Україну: основне
- Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш відвідав Україну 28 квітня.
- Зокрема це сталось після візиту посадовця у Москву 27 квітня. Після зустрічі у Росії, генсек зазначив, що нібито Путін "дав добро" на участь ООН і Червоного Хреста в евакуації з Маріуполя.
- Тоді генсек ООН сказав Путіну, що начебто розуміє невдоволення Кремля. Проте ці аспекти треба вирішувати тими інструментами, які пропонує Організація Об'єднаних Націй.
- Під час візиту в Україну 28 квітня Антоніу Гутерреш зустрівся з Володимиром Зеленським. Зокрема Президент України зауважив, що дуже важливо, що Гутерреш побачив усе на власні очі.
- Генсек ООН не обмежився візитом до Києва, а також поїхав до Бородянки та низки інших постраждалих від рук окупантів міст Київщини. Гутерреш був вражений та засмучений тим, що побачив, і пообіцяв посприяти притягненню винних до відповідальності. Додав, що це неможливо забути.
- Згодом, коли генсек ще перебував у столиці, оголосили повітряну тривогу. Ворог у цей час цинічно атакував Київ. Внаслідок цього є два потрапляння та попередньо – 10 поранених.
До теми – спільний брифінг Зеленського та Антоніу Гутерреша: дивіться відео