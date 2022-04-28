Відповідну інформацію оприлюднив журналіст Бен Браун ввечері 28 квітня. Тобто це трапилось якраз після візиту генсека ООН в Київ.

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Генсек ООН шокований діями росіян

Генеральний секретар ООН сказав мені, що він шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, коли він перебував в місті для переговорів з президентом Зеленським,

– мовиться у повідомленні.

Також журналіст пригадав, що Україна називає це "жахливим актом варварства" та "листівкою з Москви".

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