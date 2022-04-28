Сплюндровану окупантами Бучу генсек ООН назвав жахливим місцем, інформує 24 канал. Він побував біля храму, на подвір'ї якого знайшли масове поховання вбитих людей.

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Потрібно забезпечити ретельне розслідування, – генсек ООН

Я відчуваю, наскільки важливо забезпечити ретельне розслідування та відповідальність винних. Я радий, що Міжнародний кримінальний суд вже вивчає ситуацію і що прокуратура вже була тут. Я закликаю Росію погодитися на співпрацю з Міжнародним кримінальним судом,

– зазначив Гутерреш.

Очільник Організації Об'єднаних Націй зауважив, що найгіршим воєнним злочином є сама війна. Цей метод вирішення конфліктів не повинен існувати у 21 столітті.

Цивільне населення завжди платить найвищу ціну

Побачивши зруйнований житловий комплекс в Ірпені, Антоніу Гутерреш підсумував: найвищу ціну у бойових діях завжди платить цивільне населення. Адже в будинках, які перетворили на руїни, жили безневинні цивільні люди.

Вони заплатили найвищу ціну за війну, у якій вони не брали участі. І це те, що кожен у всьому світі повинен пам'ятати. Скрізь, де йде війна, найвищу ціну платять цивільні громадяни,

– додав генсек ООН.

Зазначимо, що під час візиту до Бородянки Антоніу Гутерреш поділився емоціями та розповів, що може уявити, що і його родина була в одному з таких темних зруйнованих будинків.

Візит генсека ООН до Києва: коротко

Перед тим, як відвідати столицю України, Антоніу Гутерреш приїхав до Москви.

26 квітня генсек ООН зустрівся з Володимиром Путіним. Гутерреш заявив главі Кремля, що вважає дії Росії в Україні вторгненням.

За інформацією ЗМІ, Путін начебто погодився залучити до евакуації з Маріуполя співробітників Червоного Хреста та ООН. Згодом від цього у Кремлі відмовились.

Також перед візитом до Києва Гутерреш спілкувався з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Такий графік генсека ООН розкритикували в Офісі Президента України.

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