Відповідну інформацію опублікували на сайті Організації Об'єднаних Націй. Зустріч відбулась 26 квітня – на 62 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
Зауважте Джонсон чітко пояснив Гутеррешу "важливість глобальної солідарності з Україною"
Гуттереш зустрівся з Дудою
Після прибуття в Жешув, Польща, по дорозі в Україну, генеральний секретар був прийнятий президентом Польщі Анджеєм Дудою. Генеральний секретар висловив президенту глибоку вдячність за щедрість польського народу, за те, як він відкрив свої будинки та свої серця майже двом мільйонам українців біженців,
– мовиться у протоколі зустрічі, оприлюдненому на сайті ООН.
Політик також поінформував президента Польщі про його зустрічі в Москві та Анкарі.
Що відомо про візит Гуттереша у Київ та Москву
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш запланував відвідати Україну та Росію.
- 26 квітня посадовець зустрівся з Володимиром Путіним та запропонував створити контактну групу у форматі ООН – Росія – Україна. Вона мала б об'єднувати країни для пошуку можливостей, відкриття безпечних коридорів з місцевим припиненням вогню для гарантій того, щоб ці коридори були ефективними.
- У Путіна поділились з генсеком ООН перлами своєї пропаганди, що нібито ситуація в Маріуполі "проста". Проте очільник Кремля таки "дав добро" на участь ООН і Червоного Хреста в евакуації з Маріуполя.
- Натомість Володимир Зеленський заявив, що рішення спочатку їхати в Росію, потім – в Україну, є неправильним. Мовляв, логіка тут одна – передати сигнал від Росії. В такій черзі, як зауважив український лідер, немає жодної справедливості і логіки. На його думку, логічно спочатку приїхати в Україні, побачити людей, наслідки війни, окупації, і з цим досвідом та своїм поглядом поїхати до Росії.
Дивіться також – Путін атакує Молдову / В Рамштайні про зброю Україні / Генсек ООН в Москві: відео