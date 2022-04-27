Соответствующую информацию обнародовали на сайте Организации Объединенных Наций. Встреча состоялась 26 апреля – на 62-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Гуттереш встретился с Дудой

По прибытии в Жешув, Польша, по дороге в Украину, генеральный секретарь был принят президентом Польши Анджеем Дудой. Генеральный секретарь выразил президенту глубокую благодарность за щедрость польского народа, за то, как он открыл свои дома и сердца почти двум миллионам украинским беженцам,

– говорится в протоколе встречи, обнародованном на сайте ООН.

Политик также проинформировал президента Польши о его встречах в Москве и Анкаре.

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