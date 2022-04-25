Соответствующую информацию политик сообщил 24 апреля. Это произошло перед визитом генсекретаря ООН в Москву, Киев и турецкую Анкару.
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Джонсон напомнил Гутеррешу о "важности глобальной солидарности с Украиной"
Между политиками состоялся разговор о ситуации в Украине.
Премьер-министр ясно подчеркнул важность глобальной солидарности с Украиной. При этом Великобритания продолжает тесно сотрудничать с международными партнерами, чтобы поддержать Украину, чтобы защитить себя,
– говорится в сообщении.
У Бориса Джонсона сообщили, что обсудили:
- обеспокоенность по поводу нападений в осажденных российскими войсками городах, таких как Мариуполь и Херсон;
- необходимость обеспечить прекращение огня, способствовать гуманитарным усилиям и позволить мирным людям уехать.
Сам Борис Джонсон во время разговора заявил, что Владимир Путин совершает "тошнотворную и откровенную агрессию", что имеет разрушительные последствия для украинского народа.
К слову, сам генсек ООН Антониу Гутерреш посетит Россию 26 апреля. В Москве он встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным.
При этом добавил, что перед этим, 25 апреля, посетит Турцию.
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