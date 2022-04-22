Генсек ООН в Москве
Отмечается, что Гутерреш попросил Путина принять его в Москве. Темой для встречи должно быть установление мира в Украине.
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Генеральный секретарь посетит Москву, где во вторник, 26 апреля, состоится рабочая встреча и обед с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, также его примет президент Владимир Путин,
– говорится в сообщении на сайте ООН.
Встреча с Зеленским
Известно, что 19 апреля ООН направила письма постоянному представительству Украины при Организации Объединенных Наций с просьбой о встрече Генсека ООН и президента Владимира Зеленского в Киеве.
"Учитывая всю опасность и последствия конфликта, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш хотел бы обсудить с лидерами России и Украины срочные шаги, направленные на достижение мира в Украине, а также перспективы принципа многосторонности в международных отношениях, основанного на Уставе ООН и международном праве", – отметил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжарик.
Пока неизвестно, примет ли Президент Украины Владимир Зеленский генсека ООН.
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