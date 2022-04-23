Решение сначала ехать в Россию, потом – в Украину, неправильное. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в киевском метро, сообщает 24 канал.

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"Нет никакой справедливости и логики"

По его словам, это означает, что кто-то неоднозначно относится к тому, кто агрессор в этой войне.

Я считаю ошибочно сначала ехать в Россию, потом – в Украину. А с чем? Передать нам сигналы от России? Логика именно такая,

– подчеркнул Зеленский.

В такой последовательности, как заметил украинский лидер, нет справедливости и логики, а она очень проста.

"Если ты хочешь закончить войну, то должен точно знать, что происходит, приехать – увидеть. А что он там увидит? Трупов на Кутузовском проспекте нет", – сказал президент.

Напомним! Генеральный секретарь ООН приедет в Украину 28 апреля, чтобы встретиться с Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Известно, что 26 апреля Гутерреш отправится в Россию.

По его мнению, логично сначала приехать в Украину, увидеть людей, последствия войны, оккупации, и с этим опытом и своим взглядом поехать в Россию.

"Тогда можно задавать вопросы, находить выходы. Как можно с нами не общаться? А что предлагать?", – добавил Зеленский.

Полная пресс-конференция Владимира Зеленского: смотрите видео