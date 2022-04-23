Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на одной из станции метро в Киеве отметил, что нельзя иметь баланс в отношениях между Украиной и Россией, передает 24 канал.

На тему Генсек ООН посетит Украину на следующей неделе и встретится с Зеленским

Мы будем встречать генсека ООН, который приедет к нам, будем с ним общаться. Мы сделали много шагов, чтобы и его позиция изменилась и укрепилась относительно поддержки Украины,

– сказал президент.

Украина ждет 100% поддержки

Зеленский рассказал, что у него уже было несколько личных встреч с Гутеррешем, во время которых он твердо ему говорил, что нельзя иметь баланс в отношениях с Украиной и Россией.

Мы ожидаем 100% поддержку Украины от генсека ООН. Стопроцентная, ведь 100% правда на нашей стороне и война сейчас у нас. Я думаю, что после его приезда, и если будет время у генерального секретаря, ему нужно обязательно сначала посетить места, где были пытки и где уничтожили наших людей. А потом уже найти время для "уважаемых" из Москвы,

– добавил глава государства.

Президент убежден, что генсеку ООН важно понять, что происходит в Украине, чтобы у него была точная точка зрения, которую он может донести на встрече в Москве. Мало ведь просто приехать в Киев и пообщаться.

Зеленский объяснил, что именно поэтому и другим лидерам Европы, которые ехали в Россию, он предлагал сначала понять, что происходит в Украине, если речь идет "о реальной помощи, а не политическом туризме".

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