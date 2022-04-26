Про це Організація Об'єднаних націй повідомила у соцмережах. Мовляв, Володимир Путін погодився на евакуацію цивільного населення з "Азовсталі" – при участі Червоного Хреста та ООН.
Раніше Генсек ООН запропонував створити контактну групу у форматі ООН – Росія – Україна
Путін цинічно сказав, що Росія почала вторгнення – відповідно до статуту ООН
Антоніу Гуттереш наголосив Путіну, що вважає, що дії Росії щодо України є саме вторгненням. Глава Кремля на це цинічно заявив, що те, що в Росії називають "спецоперацією", начебто не суперечило статуту ООН.
Російський президент сказав генсеку ООН чергову неправду: мовляв, бойових дій в Маріуполі вже немає і почав запевняти Гутерреша, що українські військові "прикриваються цивільним населенням".
Гуманітарні коридори з "Азовсталі": що відомо
- Українська сторона вимагає 2 окремі коридори з Маріуполя: один з "Азовсталі", а другий – з самого міста.
- За словами віцепрем'єрки Ірини Верещук, Росія весь час зриває будь-які домовленості.
- Людей скликали на евакуацію до України, а натомість силоміць вивозили на російську територію.
- Саме через це українська сторона впродовж останніх 2 днів не організувала жодного коридору.