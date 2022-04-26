Про це Організація Об'єднаних націй повідомила у соцмережах. Мовляв, Володимир Путін погодився на евакуацію цивільного населення з "Азовсталі" – при участі Червоного Хреста та ООН.

Раніше Генсек ООН запропонував створити контактну групу у форматі ООН – Росія – Україна

Путін цинічно сказав, що Росія почала вторгнення – відповідно до статуту ООН

Антоніу Гуттереш наголосив Путіну, що вважає, що дії Росії щодо України є саме вторгненням. Глава Кремля на це цинічно заявив, що те, що в Росії називають "спецоперацією", начебто не суперечило статуту ООН.

Російський президент сказав генсеку ООН чергову неправду: мовляв, бойових дій в Маріуполі вже немає і почав запевняти Гутерреша, що українські військові "прикриваються цивільним населенням".

Зверніть увагу! Генсек ООН сказав Путіну, що начебто розуміє невдоволення Кремля. Проте ці аспекти треба вирішувати тими інструментами, які пропонує Організація Об'єднаних націй.

Гуманітарні коридори з "Азовсталі": що відомо

Українська сторона вимагає 2 окремі коридори з Маріуполя: один з "Азовсталі", а другий – з самого міста.

За словами віцепрем'єрки Ірини Верещук, Росія весь час зриває будь-які домовленості.

Людей скликали на евакуацію до України, а натомість силоміць вивозили на російську територію.

Саме через це українська сторона впродовж останніх 2 днів не організувала жодного коридору.

Дивіться у відео: в ОП розповіли про ситуацію у Маріуполі



