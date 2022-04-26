Об этом Организация Объединенных наций сообщила в соцсетях. Мол, Владимир Путин согласился на эвакуацию гражданского населения из "Азовстали" – при участии Красного Креста и ООН.

Ранее Генсек ООН предложил создать контактную группу в формате ООН – Россия – Украина

Путин цинично сказал, что Россия начала вторжение – согласно уставу ООН

Антониу Гуттереш подчеркнул Путину, что считает, что действия России по отношению к Украине являются именно вторжением. Глава Кремля на это цинично заявил: то, что в России называют "спецоперацией", вроде бы не противоречило уставу ООН.

Российский президент сказал генсеку ООН очередную ложь: мол, боевых действий в Мариуполе уже нет и начал уверять Гутерреша, что украинские военные "прикрываются гражданским населением".

Обратите внимание! Генсек ООН сказал Путину, что вроде бы понимает недовольство Кремля. Однако эти аспекты следует решать теми инструментами, которые предлагает Организация Объединенных наций.

Гуманитарные коридоры из "Азовстали": что известно

Украинская сторона требует 2 отдельных коридора из Мариуполя: один из "Азовстали", а второй – из самого города.

По словам вице-премьера Ирины Верещук, Россия все время срывает любые договоренности.

Людей созвали на эвакуацию в Украину, вместо этого насильно вывозили на российскую территорию.

Именно поэтому украинская сторона на протяжении последних 2 дней не организовала ни одного коридора.

Смотрите в видео: в ОП рассказали о ситуации в Мариуполе