Об этом Организация Объединенных наций сообщила в соцсетях. Мол, Владимир Путин согласился на эвакуацию гражданского населения из "Азовстали" – при участии Красного Креста и ООН.
Ранее Генсек ООН предложил создать контактную группу в формате ООН – Россия – Украина
Путин цинично сказал, что Россия начала вторжение – согласно уставу ООН
Антониу Гуттереш подчеркнул Путину, что считает, что действия России по отношению к Украине являются именно вторжением. Глава Кремля на это цинично заявил: то, что в России называют "спецоперацией", вроде бы не противоречило уставу ООН.
Российский президент сказал генсеку ООН очередную ложь: мол, боевых действий в Мариуполе уже нет и начал уверять Гутерреша, что украинские военные "прикрываются гражданским населением".
Гуманитарные коридоры из "Азовстали": что известно
- Украинская сторона требует 2 отдельных коридора из Мариуполя: один из "Азовстали", а второй – из самого города.
- По словам вице-премьера Ирины Верещук, Россия все время срывает любые договоренности.
- Людей созвали на эвакуацию в Украину, вместо этого насильно вывозили на российскую территорию.
- Именно поэтому украинская сторона на протяжении последних 2 дней не организовала ни одного коридора.