Детали министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Верещук рассказала во время телемарафона "Единые новости", сообщает 24 канал. Она отметила, что все силы бросили на Мариупольское направление. Время идет.

Заметьте Проблема с продуктами и попытки мобилизации: Верещук требует открытия гумкоридоров

Министр рассказала, как цинично Россия обманывает украинцев. Страна-оккупант говорит об открытии гуманитарных коридоров в Запорожье. Украина делает соответствующее объявление. Между тем, Россия делает все, чтобы людей направили на ее территорию, а они от безысходности согласились на это.

Нет коридоров, потому что мы знаем, что Россия в очередной раз использует людей, которые не доверяют им, которые не хотят ехать в Россию, которые ждут, пока украинская власть поможет им спастись,

– заметила Верещук.

Тем временем оккупанты заставляют людей ехать в сторону России.

Верещук добавила, что Россия терпит потери и начинает бесноваться, просто обезуметь. Это отражается на переговорах.

Украина требует гарантий от генсека ООН

Верещук отметила, что Украина требует гарантии от Антониу Гутерреша для вывоза людей из Мариуполя.

Генсек ООН 26 апреля прибыл в Москву.

Между тем, уже на следующий день, 27 апреля, его ожидают в Киеве.

Министр надеется, что результатом такой встречи станет открытый коридор из "Азовстали" и из Мариуполя.

Также Международный комитет Красного Креста заявил, что готов идти во главе эвакуационной колонны.

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