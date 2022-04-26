Детали министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Верещук рассказала во время телемарафона "Единые новости", сообщает 24 канал. Она отметила, что все силы бросили на Мариупольское направление. Время идет.

Заметьте Проблема с продуктами и попытки мобилизации: Верещук требует открытия гумкоридоров

Министр рассказала, как цинично Россия обманывает украинцев. Страна-оккупант говорит об открытии гуманитарных коридоров в Запорожье. Украина делает соответствующее объявление. Между тем, Россия делает все, чтобы людей направили на ее территорию, а они от безысходности согласились на это.

Нет коридоров, потому что мы знаем, что Россия в очередной раз использует людей, которые не доверяют им, которые не хотят ехать в Россию, которые ждут, пока украинская власть поможет им спастись,
– заметила Верещук.

Тем временем оккупанты заставляют людей ехать в сторону России.

Верещук добавила, что Россия терпит потери и начинает бесноваться, просто обезуметь. Это отражается на переговорах.

Украина требует гарантий от генсека ООН

  • Верещук отметила, что Украина требует гарантии от Антониу Гутерреша для вывоза людей из Мариуполя.
  • Генсек ООН 26 апреля прибыл в Москву.
  • Между тем, уже на следующий день, 27 апреля, его ожидают в Киеве.
  • Министр надеется, что результатом такой встречи станет открытый коридор из "Азовстали" и из Мариуполя.
  • Также Международный комитет Красного Креста заявил, что готов идти во главе эвакуационной колонны.

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