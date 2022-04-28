Постанову внесла депутатка Гізер Макферсон. Вона отримала одностайну підтримку членів нижньої палати.

До речі Канада запроваджує санкції проти 203 осіб, причетних до окупації Донбасу

Постанова про визнання геноциду українців

У постанові вказують на страшні злочини російських військових. Наприклад, навмисні вбивства цивільних та знущання з їхніх тіл, примусова депортація українських дітей до Росії, тортури та зґвалтування.

Наголосили, що є багато явних свідчень систематичних і численних воєнних злочинів та злочинів проти людяності, які російські окупанти вчиняли проти українців за вказівкою Путіна.

Палата громад Канади визнає, що Росія чинить геноцид проти народу України,

– мовиться у постанові.

Трюдо й раніше говорив про геноцид

Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що російську агресію проти України слід називати "геноцидом". Він став другим західним лідером, який визнав це. Раніше про геноцид сказав президент США Джо Байден.

До речі, Латвія та Естонія теж визнали дії Росії проти українського народу геноцидом.

Дивіться більше – Байден вперше назвав геноцидом дії Путіна в Україні: