Байден вперше так жорстко схарактеризував вторгнення в Україну. Трюдо прокоментував слова президента США наступного дня під час розмови з журналістами.

До теми Байден вперше назвав війну в Україні влаштованим диктатором геноцидом

Трюдо вважає, що можна назвати війну в Україні геноцидом

Прем'єр Канади зауважив, що існують офіційні процеси визначення геноциду.

Але я вважаю, що абсолютно правильно, що все більше і більше людей говорять і використовують слово геноцид щодо того, що робить Росія, що зробив Володимир Путін,

– зазначив Трюдо.

Згідно з міжнародним правом, геноцид — це намір повністю або частково знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу. Згідно з конвенцією ООН, його здійснюють шляхом вбивства, тяжких тілесних чи психічних ушкоджень, створенням умов, які несуть загибель, чи заходів для запобігання народженню. Міжнародний кримінальний суд також визначає геноцид таким чином.

За словами Трюдо, цілеспрямовані напади російських військових на мирних жителів та лікарні, сексуальне насильство та те, як окупанти атакують українську ідентичність та культуру – це воєнні злочини, за які несе відповідальність президент Росії Володимир Путін.

Після вторгнення окупаційних військ в Україну загинули тисячі мирних жителів, а мільйони – були змушені виїхати з рідних міст. Водночас Кремль цинічно називає свої дії "спеціальною військовою операцією" зі знищення військового потенціалу України та "небезпечних націоналістів".

Однак Україна та Захід впевнені, що країна-терористка розпочала неспровоковану загарбницьку війну. Путін відкидає такі твердження та називає їх фейком.

Зауважте Справжні слова справжнього лідера, – Зеленський про визнання Байденом геноциду українців

Канада допомагає Міжнародному кримінальному суду

Після того, як російські війська відступили з населених пунктів неподалік Києва, українські захисники знайшли там вбитих окупантами мирних жителів. У Бучі військові та журналісти побачили на вулицях тіла людей, деяких з яких застрелили з близької відстані.

"Канада була однією з перших країн, яка просунулася вперед у Міжнародному кримінальному суді, щоб притягнути Володимира Путіна та його друзів до відповідальності за те, що відбувається під час незаконного вторгнення в Україну", – зауважив Трюдо

Прем'єр додав, що Канада також направила слідчих Королівської кінної поліції, аби встановити правду та притягнути Путіна до відповідальності. Вони розпочали розслідування у квітні через федеральну програму військових злочинів. Слідчі збирають важливу ​​інформацію та докази від українців, які втікають до Канади.

Окрім цього, офіцерів Канадської королівської кінної поліції направили до Гааги, щоб вони допомогли Міжнародному кримінальному суду у розслідуванні ймовірних воєнних злочинів Росії. Воно розпочалося ще 2 березня.

Варто подивитися: Шоковані від Бучі і Бородянки, – Фесенко про зміну позиції деяких країн