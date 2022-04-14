Байден впервые так жестко охарактеризовал вторжение в Украину. Трюдо прокомментировал слова президента США на следующий день во время беседы с журналистами.

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Трюдо считает, что можно назвать войну в Украине геноцидом

Премьер Канады отметил, что существуют официальные процессы определения геноцида.

Но я считаю, что совершенно правильно, что все больше и больше людей говорят и используют слово геноцид по поводу того, что делает Россия, что сделал Владимир Путин,

– отметил Трюдо.

Согласно международному праву, геноцид – это намерение полностью или частично уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу. Согласно конвенции ООН, его осуществляют путем убийства, тяжких телесных или психических повреждений, созданием условий, несущих гибель, или мер по предотвращению рождения. Международный уголовный суд также определяет геноцид следующим образом.

По словам Трюдо, целенаправленные нападения российских военных на мирных жителей и больницы, сексуальное насилие и то, как оккупанты атакуют украинскую идентичность и культуру – это военные преступления, за которые несет ответственность президент России Владимир Путин.

После вторжения оккупационных войск в Украину погибли тысячи мирных жителей, а миллионы были вынуждены уехать из родных городов. В то же время, Кремль цинично называет свои действия "специальной военной операцией" по уничтожению военного потенциала Украины и "опасных националистов".

Однако Украина и Запад уверены, что страна-террористка начала неспровоцированную захватническую войну. Путин исключает такие утверждения и называет их фейком.

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Канада помогает Международному уголовному суду

После того как российские войска отступили из населенных пунктов недалеко от Киева, украинские защитники нашли там убитых оккупантами мирных жителей. В Буче военные и журналисты увидели на улицах тела людей, некоторых из которых застрелили с близкого расстояния.

"Канада была одной из первых стран, которая продвинулась вперед в Международном уголовном суде, чтобы привлечь Владимира Путина и его друзей к ответственности за происходящее во время незаконного вторжения в Украину", – отметил Трюдо.

Премьер добавил, что Канада направила следователей Королевской конной полиции, чтобы установить правду и привлечь Путина к ответственности. Они начали расследование в апреле через федеральную программу военных преступлений. Следователи собирают важную информацию и доказательства от украинцев, бегущих в Канаду.

Кроме того, офицеров Канадской королевской конной полиции направили в Гаагу, чтобы они помогли Международному уголовному суду в расследовании вероятных военных преступлений России. Он начался еще 2 марта.

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