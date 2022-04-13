Байден заявил, что бюджеты американцев не должны зависеть от того, "совершает ли диктатор геноцид" в другой стране. Ранее президент США не признавал, что оккупанты хотят уничтожить украинцев.

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Зеленский поблагодарил Байдена за четкую позицию

Глава государства отреагировал на признание президентом США геноцида украинцев.

Настоящие слова настоящего лидера. Называть вещи своими именами важно, чтобы противостоять злу,

– заметил Зеленский.

Президент подытожил, что благодарен за помощь, которую США уже оказали. Однако, чтобы предотвратить следующие зверства России, Украине срочно нужно предоставить больше тяжелого вооружения.

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