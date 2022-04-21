Текст заяви опублікували на сайті Сейму. У Латвії наголосили, що це не перший акт геноциду українців росіянами, пригадавши Голодомор 1932 – 1933 років.

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Латвія засуджує всі злочини проти людства та геноцид і усвідомлює свій обов'язок визнавати, запобігати та вшановувати ці злочини, щоб гарантувати, що вони не повторюються,

– йдеться у тексті заяви.

Росія буде притягнена до відповідальності

У відомстві наголосили, що підтримують розслідування, розпочате Міжнародним кримінальним судом щодо військових злочинів, скоєних в Україні та переконані, що всі, хто вчинив злочини проти людства та військові злочини, і хто несе відповідальність за їх вчинення або невиконання, будуть притягнені до відповідальності.

Латвія визнає, що Російська Федерація здійснює геноцид проти українського народу,

– йдеться у постанові.

В Україні подякували за рішучі рішення

На заяву Латвії уже відреагували у партії "Слуга народу", там подякували Сейму за рішуче рішення.

У нас немає сумніву у тому, якими методами Путін хотів проводити "деукраїнізацію". Людей вбивали, гвалтували і катували не за те, що вони були озброєні. Навіть не за те, що вони чинили опір. Їх вбивали за те, що вони належать до української політичної нації – незалежно від етнічного походження,

– наголосили українські депутати.

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