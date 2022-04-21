Рішення про визнання прийняв парламент Естонії. Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Символічно, що першою стала Естонія

Очільниця української політсили виступала в парламенті країни. Вона наголосила естонським депутатам: дуже важливо й символічно, що саме їхня держава першою розглядає це питання у вищому законодавчому органі.

Саме вони першими у 1993 році визнали голодомор геноцидом українського народу, який влаштувала сталінська Росія. Ми знаємо Естонію як країну нульової толерантності до будь-якого тоталітаризму, диктатури, геноциду та іншого. І сьогодні вони першими розглянули питання про визнання геноциду, який вчинила та сама росія на території України, але вже у ХХІ столітті,

– розповіла Шуляк.

За її словами, це важливо для пам'яті тих, хто загинув від рук російських окупантів і всіх постраждалих.

Геноцид має бути стертим із решти світу

Шуляк наполягає, що визнання дій Росії геноцидом важливо не лише для України, але і для Європи та всього світу. Ганебна, страшна, нелюдська практика геноциду повинна бути назавжди стерта з життя світу.

"Найменші натяки і прояви на неї треба засуджувати та карати до того, як вони перетворяться на катастрофу. Світовий порядок ХХІ століття не повинен містити самої можливості геноциду. Це висока і велика місія для всіх людей доброї волі на нашій планеті. І Естонія сьогодні зробила перший крок до того, щоб цю місію виконати", – запевнила Шуляк.

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