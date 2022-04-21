Решение о признании принял парламент Эстонии. Об этом сообщила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.
Символично, что первой стала Эстония
Глава украинской политсилы выступала в парламенте страны. Она подчеркнула эстонским депутатам: очень важно и символично, что именно их государство первым рассматривает этот вопрос в высшем законодательном органе.
Именно они первыми в 1993 году признали голодомор геноцидом украинского народа, который устроила сталинская Россия. Мы знаем Эстонию как страну нулевой толерантности к любому тоталитаризму, диктатуре, геноциду и прочему. И сегодня они первыми рассмотрели вопрос о признании геноцида, который совершила та же Россия на территории Украины, но уже в XXI веке,
– рассказала Шуляк.
По ее словам, это важно для памяти тех, кто погиб от рук российских оккупантов и всех пострадавших.
Геноцид должен быть стерт из остального мира
Шуляк настаивает, что признание действий России геноцидом важно не только для Украины, но и для Европы и всего мира.
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