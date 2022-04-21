Решение о признании принял парламент Эстонии. Об этом сообщила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Символично, что первой стала Эстония

Глава украинской политсилы выступала в парламенте страны. Она подчеркнула эстонским депутатам: очень важно и символично, что именно их государство первым рассматривает этот вопрос в высшем законодательном органе.

Именно они первыми в 1993 году признали голодомор геноцидом украинского народа, который устроила сталинская Россия. Мы знаем Эстонию как страну нулевой толерантности к любому тоталитаризму, диктатуре, геноциду и прочему. И сегодня они первыми рассмотрели вопрос о признании геноцида, который совершила та же Россия на территории Украины, но уже в XXI веке,

– рассказала Шуляк.

По ее словам, это важно для памяти тех, кто погиб от рук российских оккупантов и всех пострадавших.

Геноцид должен быть стерт из остального мира

Шуляк настаивает, что признание действий России геноцидом важно не только для Украины, но и для Европы и всего мира.

Новость дополняется...