Санкції наклали на 11 високопосадовців та 192 інших членів народних рад так званих "Луганської та Донецької псевдореспублік".

До теми Більшості росіян доведеться заплатити бідністю за агресію Кремля, – Зеленський

У Канаді вважають спробу анексії Росією окремих районів Донбасу грубим порушенням міжнародного права. Тож санкції ввели, щоб посилити тиск на президента Путіна та людей, хто причетний до цього.

Канада продовжує закликати Путіна до негайного виведення російських військ з українських територій.

Канада не буде стояти, склавши руки, і спостерігати, як Путін та його спільники безкарно намагаються перенести кордони України. Треба поважати міжнародне право. Канада використовує всі інструменти, щоб ті, хто причетний до цього, відповідали за свої злочини,

– сказала міністерка закордонних справ Мелані Жолі.

Санкції від Канади

Після незаконної окупації Росією територій Донбасі та анексії Криму в 2014 році Канада ввела санкції проти понад 1 400 фізичних та юридичних осіб.

фізичних та юридичних осіб. Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Канада ввела санкції проти майже 1 000 фізичних і юридичних осіб з Росії, України та Білорусі.

До слова, зараз Росія намагається обійти санкції Заходу, але в неї це не дуже виходить. Так, ідею платити за газ і нафту в рублях на практиці ніхто не підтримав. Про це розповів глава ОП Андрій Єрмак.

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