Зеленський зауважив, що відмова більшості країн світу від російської нафти та інших російських енергоносіїв є неминучою. Український лідер наголосив: жодній адекватній країні не захочеться запрошувати до співпраці Росатом, повідомляє 24 канал.

Зауважте Ніхто у світі не може почуватись безпечно після дій Росії на ЗАЕС та ЧАЕС: звернення Зеленського

Більшості росіян доведеться заплатити бідністю за агресивну політику керівництва їх держави. І кожного – я підкреслюю це: кожного – воєнного злочинця і колаборанта ми встановимо, знайдемо і притягнемо обов'язково до відповідальності,

– наголосив Зеленський.

Український лідер зауважив, що чим довшою та жорсткішою буде війна, тим більше ресурсів витратять на встановлення справедливості та покарання всіх винних.

Зеленський назвав фінальну мету Кремля

Зеленський зауважив, що станом на 26 квітня у вільному світі вже не залишилося людей, які не розуміли б, що війна Росії проти України – лише початок.

Керівництво Росії хоче не лише захопити українські землі. Метою Кремля є розшматування усього Центру і Сходу Європи.

Вечірнє звернення Зеленського за 26 квітня: дивіться відео