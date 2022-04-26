Ключове питання завдання цієї зустрічі – посилити захист всієї Європи від агресивних амбіцій Росії. Про це того ж дня під час вечірнього звернення заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

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Війна в Україні – це лише початок

Він зауважив, що у вільному світі вже майже не лишилось тих хто не розумів би, що війна Росії проти України – лише початок.

Фінальною метою керівництва Росії є не просто захоплення територій України, а й розшматування усього Центру і Сходу Європи та глобальний удар по демократії,

– наголосив глава держави.

Зеленський додав, що вільний світ має право на самозахист і "саме тому буде допомагати Україні ще більше".

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