Про це в ефірі 24 каналу повідомив політолог Олег Саакян. За його словами, саме з цією метою сьогодні, 26 квітня, відбулась зустріч 40 країн на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

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Новий формат "НАТО+"

Як зазначив політолог, така зустріч є безпрецедентною. Він наголосив, що у Німеччині зібралися 30 країн-членів НАТО та 10 країн, які не є в Альянсі.

Це друге дихання для Альянсу, формується "НАТО+", де організація відіграє функцію потужного ядра,

– заявив Саакян.

Політолог підкреслив, що ми зможемо побачити цей ширший формат, якщо його ресурсно й організаційно забезпечать. Імовірно це ляже на плечі НАТО та США.

Чому він формується

Як пояснив Саакян, створення такого формату – це сигнал про те, що ситуація російсько-української війни є системною, а не раптовим ексцесом. Тобто мовиться про постійне протистояння авторитарного й тоталітарного режиму Росії та демократичної України.

На базі кейсу російсько-української війни зараз формують свою позицію та поведінку ціла низка як демократичних, так і авторитарних та тоталітарних режимів. Водночас від того, наскільки Україні вдасться, залежить те – наскільки вдасться цілому демократичному світу,

– заявив Саакян.

Крім того, як підкреслив політолог, Росія фактично розпочала третю світову війну. Принаймні інерція, у якій вона запустила цей процес, говорить про те, що агресорка не зможе зійти з рейок війни. Як пояснив Саакян, економіка, пропагандистська та політична машина підштовхуватимуть путінський режим до ведення війни, адже це спосіб їхнього самозбереження.

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Водночас якщо вони припинять воювати, то задихнуться від внутрішніх проблем та нестабільності, які завдяки війні намагаються вимістити з власних кордонів на інші держави. Тобто перемкнути увагу суспільства з власних проблем на боротьбу з черговим "ворогом", якого придумують на ходу.

Цілі зустрічі

Як зазначив, Саакян під час зустрічі держав на авіабазі "Рамштайн" мовилось про:

механізми координації;

необхідні нормативно-правові зміни, аби прибрати бюрократичні перепони;

певні механізми безпеки більш оперативного характеру для країн, які не входять у НАТО, але є сусідами країн-членів;

узгодження певної системи щодо підтримки України.

Саакян розповів про зустріч 40 країн на базі "Рамштайн"​: дивіться відео