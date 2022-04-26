Об этом в эфире 24 канала сообщил политолог Олег Саакян. По его словам, именно в этих целях сегодня, 26 апреля, состоялась встреча 40 стран на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

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Новый формат "НАТО+"

Как отметил политолог, такая встреча беспрецедентна. Он подчеркнул, что в Германии собрались 30 стран-членов НАТО и 10 стран, не являющихся в Альянсе.

Это второе дыхание для Альянса, формируется "НАТО+", где организация играет функцию мощного ядра,

– заявил Саакян.

Политолог подчеркнул, что мы сможем увидеть этот более широкий формат, если его ресурсно и организационно обеспечат. Вероятно, это ляжет на плечи НАТО и США.

Почему он формируется

Как пояснил Саакян, создание такого формата – это сигнал о том, что ситуация российско-украинской войны является системным, а не внезапным эксцессом. То есть речь идет о постоянном противостоянии авторитарного и тоталитарного режима России и демократической Украины.

На базе кейса российско-украинской войны сейчас формируют свою позицию и поведение целый ряд как демократических, так и авторитарных и тоталитарных режимов. В то же время от того, насколько Украине удастся, зависит то – насколько удастся целому демократическому миру.

– заявил Саакян.

Кроме того, подчеркнул политолог, Россия фактически начала третью мировую войну. По крайней мере, инерция, в которой она запустила этот процесс, говорит о том, что агрессор не сможет сойти с рельсов войны. Как пояснил Саакян, экономика, пропагандистская и политическая машина будут подталкивать путинский режим к ведению войны, это способ их самосохранения.

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В то же время, если они прекратят воевать, то задохнутся от внутренних проблем и нестабильности, которые благодаря войне пытаются выместить с собственных границ на другие государства. То есть переключить внимание общества на собственные проблемы на борьбу с очередным "врагом", которого придумывают на ходу.

Целые встречи

Как отметил, Саакян во время встречи государств на авиабазе "Рамштайн" говорилось о:

механизмах координации;

необходимых нормативно-правовых изменениях, чтобы устранить бюрократические преграды;

определенные механизмы безопасности более оперативного характера для стран, не входящих в НАТО, но соседствующих стран-членов;

согласовании определенной системы поддержки Украины.

Саакян рассказал о встрече 40 стран на базе "Рамштайн": смотрите видео