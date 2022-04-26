Остин отметил, что США вполне понимают вызов, который сейчас предстал перед Украиной. Он подчеркнул, что мир объединился, чтобы помочь нашему государству "победить сейчас и укрепиться в будущем", передает 24 канал.

К теме "Сдвинут небо и землю": более 40 стран на базе Рамштайн обсудили поддержку Украины

Выступление Ллойда Остина по поддержке Украины

В частности, глава Пентагона на пресс-конференции заявил, что Консультативная международная группа по обороне Украины будет в дальнейшем встречаться ежемесячно с целью координации помощи нашему государству.

По словам Остина, расширение форума за пределы нынешней встречи будет гарантировать дальнейший прогресс в обороноспособности Украины.

Контактная группа станет механизмом для стран доброй воли, чтобы усилить интенсивность наших усилий, координировать нашу помощь и фокусироваться на том, чтобы победить не только в нынешних битвах, но и в будущем.

– произнес министр обороны США.

Ллойд Остин добавил, что такие встречи можно будет проводить персонально, виртуально, или же в гибридном формате.

Встреча министров обороны более 40 стран на базе Рамштайна в Германии: коротко

На авиабазе Рамштайн в Германии 26 апреля прошла встреча министров обороны более 40 стран мира.

Они собрались, чтобы обсудить военную поддержку Украины в войне против России.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал встречу чиновников и отметил, что для поддержки нашего государства в этой упорной борьбе США и союзники "сдвинут небо и землю" . Украинцы, ныне оказывающие решительное сопротивление агрессору, по словам Ллойда Остина, вдохновляют весь мир.

. Украинцы, ныне оказывающие решительное сопротивление агрессору, по словам Ллойда Остина, вдохновляют весь мир. Вторжение России в Украину на встрече назвали не только агрессией против Украины, но и атакой против мирового порядка, вызовом для свободных людей во всем мире.

Не упустите – что делают с "второй армией мира" украинские защитники и защитницы: смотрите видео