Первые результаты встречи прокомментировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что от союзников Украины уже раздаются положительные сигналы единства.

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Цивилизованный мир объединился вокруг нашей смелости в войне за свободу с чистым злом. Поэтому мы точно победим,

– подчеркнул Ермак.

Он также процитировал Ллойда Остина, – министра обороны США – который заявил, что для поддержки Украины "сдвинут небо и землю".

Заявление Остина

Глава Пентагона подчеркнул, что сопротивление украинцев вдохновляет мир. С начала полномасштабного вторжения России более 30 союзников и партнеров присоединились к Штатам, чтобы помочь Украине.

"Вместе мы обязались предоставить оборудование более чем на 5 миллиардов, чтобы поддержать самооборону Украины, это включает 3,7 миллиарда, которые обязался предоставить президент Джо Байден, чтобы помочь Украине", – отметил Остин.

Министр обороны США отметил, что визит в Киев еще усилил его восхищение тем, как ВСУ используют возможности. Украина верит в победу. Все верят в это.

Остин подчеркнул, что Украина мужественно сопротивляется российским захватчикам уже 62 дня. Россия ведет войну из-за личных амбиций Владимира Путина. Между тем, Украина защищает свою демократию и суверенитет.

Ставки выходят за пределы Европы

Глава Пентагона отметил, что ставки выходят далеко за пределы Украины и даже Европы. Вторжение России в Украину Остин назвал атакой против мирового порядка, основанного на правилах. Также это вызов против свободных людей во всем мире. Именно поэтому страны объединились для поддержки Украины.

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