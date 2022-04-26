Перші результати зустрічі прокоментував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зауважив, що від союзників України вже лунають позитивні сигнали єдності.

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Цивілізований світ об'єднався навколо нашої сміливості у війні за свободу з чистим злом. Тому ми точно переможемо,

– наголосив Єрмак.

Він також процитував Ллойда Остіна, – міністра оборони США – який заявив, що для підтримки України "зрушать небо і землю".

Заява Остіна

Глава Пентагону наголосив, що опір українців надихає світ. Від початку повномасштабного вторгнення Росії понад 30 союзників та партнерів приєдналися до Штатів, аби допомогти Україні.

"Разом ми зобов'язалися надати обладнання на понад 5 мільярдів, щоб підтримати самооборону України, це включає 3,7 мільярда, які зобов'язався надати президент Джо Байден, щоб допомогти Україні, – зауважив Остін.

Міністр оборони США зауважив, що візит до Києва ще посилив його захоплення тим, як ЗСУ використовують можливості. Україна вірить у перемогу. Усі вірять у це.

Остін наголосив, що Україна мужньо чинить опір російським загарбникам вже 62 дні. Росія веде війну через особисті амбіції Володимира Путіна. Тим часом Україна захищає свою демократію та суверенітет.

Ставки виходять за межі Європи

Глава Пентагону зауважив, що ставки виходять далеко за межі України та навіть Європи. Вторгнення Росії в Україну Остін назвав атакою проти світового порядку, заснованого на правилах. Також це є викликом проти вільних людей у цілому світі. Саме тому країни об'єдналися заради підтримки України.

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